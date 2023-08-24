Подозреваемые в смертельном ЧП на шахте "забросали" суды жалобами на полицию

Тем временем до сих пор идет расследование трагедии на другой карагандинской шахте. Подозреваемые в смертельном ЧП на шахте имени Ленина "забросали" суды жалобами на полицию. За 9 месяцев поступило более 50 обращений. Все это тормозит работу, заявили в интервью нашему телеканалу в прокуратуре Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Процесс расследования ещё затягивается также из-за участников уголовного процесса. Дело только по запросам следственных судей более 50 раз направлялось в следственный суд по жалобам, которые были направлены в порядке статьи 106 уголовного кодекса процессуального кодекса", - сообщил прокурор управления по надзору за законностью прокуратуры Карагандинской области Нурмухамед Тажигулов.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницах находятся 11 рабочих, из них девять человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в девять часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет.

Смаилов также сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.