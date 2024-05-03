Бишимбаев о попытке суицида в камере: я нашёл быстрый способ, но он не сработал

Экс-министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в истязании и убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, рассказал о попытке самоубийства в камере изолятора временного содержания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мне прокурор задавал, конечно, немножко такой циничный вопрос: "Я за вами наблюдал во время вашего нахождения в камере 24 часа в сутки. Я не видел, чтобы вы совершили еще одну попытку". Мне не хочется сейчас вызывать жалость, но я её действительно совершал. Смысл в том, чтобы этого не было видно ни прокурору, ни кому-то в камеру. Тогда это не самоубийство. Тогда это просто театр, если ты это делаешь так, чтобы это люди видели. Нужно было найти необратимый, быстрый и незаметный способ. Мне показалось, что я его нашёл, но он не сработал. Когда он не сработал, мне было очевидно, что, значит, я должен пройти всё это", - сказал Бишимбаев.

КуандыкаБишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Ранее в суде выступила его мать. Она просила присяжных пощадить её сына. А также объяснила, почему в суд не приходят их родственники.