Ливневые дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане
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Неустойчивую погоду обещают синоптики в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"Поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.
По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами", - говорится в сообщении.
Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла.
Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако, столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла.
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