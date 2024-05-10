Ливневые дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане

Неустойчивую погоду обещают синоптики в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами", - говорится в сообщении.