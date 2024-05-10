Биткоин занимает половину капитализации рынка

На 4 мая текущего года, по данным крупнейшего в мире независимого агрегатора информации о криптовалютах CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалют составила 2,4 трлн долл. США — на 9,1% меньше, чем месяцем ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. При этом по сравнению с 4 мая 2023 года объём криптовалютного рынка вырос почти в 2 раза. Для справки: ещё 10 лет назад рыночная капитализация криптовалют едва превышала 6,5 млрд долл. США.

Стоит учесть, что рынок криптовалют очень волатилен: так, в середине марта текущего года общая рыночная капитализация криптовалют достигала 2,9 трлн долларов США, а пик пришёлся на начало ноября 2021-го, когда показатель превысил 3 трлн долл. США.

Половина рынка криптовалют приходится только на биткойн, общая рыночная капитализация которого на 4 мая текущего года составила около 1,2 трлн долл. США, а стоимость 1 биткойна — более 62 тыс. долл. США. Годом ранее доля биткойна на рынке криптовалют составляла 45%, в 2018-м — чуть более трети, а до 2016 года на биткойн приходилось более 80% рынка. Для сравнения: рыночная капитализация следующей после биткойна криптовалюты, Ethereum, составила 373,4 млрд долл. США.

CoinGecko также отслеживает торги 28 публичных корпоративных компаний по всему миру, которые покупают биткойны в качестве части корпоративной казны. Их совокупные биткойн-активы составляют лишь 16,6 млрд долл. США, при этом существенный объём приходится лишь на одну компанию, MicroStrategy: почти 11 млрд долл. США. Американская компания впервые начала покупать биткойны в 2020 году, и на сегодняшний день её активы в портфеле в 10 раз превышают биткойн-активы следующей после неё Galaxy Digital Holdings, показатель которой составляет 1,1 млрд долл. США.

Замыкает топ-3 крупнейших корпоративных держателей биткойна Marathon Digital Holdings с объёмом в 862 млн долл. США.

Стоит также отметить Tesla, в активах которой присутствуют биткойны на сумму в 659,9 млн долл. США. В топе компаний с объёмом биткойнов в активах более 100 млн долл. США расположились преимущественно компании из Северной Америки — США и Канады, — а также одна компания из Японии, Nexon (107,9 млн долл. США).