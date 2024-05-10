Когда в Казахстане завершат строительство первого автомобильного тоннеля

В Министерстве транспорта назвали сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе рабочей поездки главы Минтранса Марата Карабаева в Кызылординскую, Туркестанскую области и город Шымкент стало известно, когда завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба.

“Летом текущего года планируется завершить и сдать в эксплуатацию тоннель через перевал Шакпак-баба. Полностью завершена бетонная и асфальтобетонная работа, а также установлено освещение. Сейчас ведется работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, а также по установке вентиляционного и пожарного оборудования. Самые основные работы завершены”, - отметили представители Комитета автомобильных дорог.

Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак-баба.

Марат Карабаев проинспектировал участок "Кызылорда-Саксаульск" автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент". Приоритетность задачи по реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М-32 "Самара - Шымкент" была определена Главой государства в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область в октябре прошлого года. Планируемый участок реконструкции от Кызылорды до Саксаульска составляет 463 км.