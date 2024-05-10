Глава Минэнерго о строительстве АЭС: запроса по ускорению референдума не было

В Казахстане идут процедуры подготовки к референдуму по вопросу строительства атомной станции. Об этом сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что на сегодня Минэнерго проводит широкомасштабную разъяснительную кампанию в регионах.

"Отвечаем на текущие вопросы. Ни одного запроса по ускорению референдума в министерство не было ни от общественных объединений, ни от общественности. Поэтому мы работаем в соответствии с законодательством. Работа требует выезда во все регионы, сейчас мы съездили в четыре региона, а нужно провести разъяснительную работу в каждом регионе. Это масштабная работа, связанная с привлечением специалистов, лидеров мнений, региональными местными исполнительными органами власти", - заявил министр.

В целом, по его словам, сейчас идут стандартные процедуры подготовки к референдуму в соответствии с конституционным законом.