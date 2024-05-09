В Казахстане запустили портал для поиска информации о ветеранах ВОВ

Министерство культуры и информации страны запустило портал batyrlargatagzym.kz, где можно узнать о судьбе 577401 солдата Великой Отечественной войны, а также поделиться имеющейся информацией об участниках ВОВ. Об этом в социальных сетях сообщила глава ведомства Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Основная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории. Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала. На сегодняшний день портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах", — написала Аида Балаева.

Она также пригласила каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах.

"Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы. Данный портал — это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Государственных архивов, Министерства обороны Республики Казахстан, волонтеров и гражданского общества", — подчеркнула министр.

На данный момент на портале реализован поиск по ФИО ветерана, но в скором времени команда проекта обещает реализовать поиск по другим параметрам, такими как место рождения, место службы, званию и так далее.