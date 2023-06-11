Питьевую воду и домашнюю еду подвозят сотрудники акимата пожарным в области Абай

Фото: Фото: акимат области Абай

В акимате Абайской области сообщают, что питьевой воды и продуктов питания на передовой борьбы с пожаром достаточно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Благодаря своевременной реакции властей и неравнодушию всех жителей области, пожарные, которые сейчас борются с огнём, обеспечены всем необходимым. Сотрудники акимата без устали собирают и подвозят воду и продукты в район стихии. Благодаря этому сейчас недостатка ни в чем у огнеборцев нет. Развернуты и по-прежнему работают полевые кухни", — говорится в сообщении областного акимата.

Напомним, в природном резервате "Семей орманы" вот уже несколько дней бушуют лесные пожары, в которых погибли 14 работников лесничества. Президент страны сегодня подписал указ о посмертном награждении героев орденом "Курмет".

Между тем, тушение пожара продолжается. Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают ликвидировать около 1500 человек, при этом большинство очагов уже локализовано. Однако к вечеру стало известно, что из-за ветра пожарная обстановка в регионе ухудшилась.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пожарным, которые борются с огнём в области Абай, не хватает питьевой воды. Акимат опроверг эту информацию, заверив, что воды, а также необходимых сил, средств и техники для тушения хватает.

С рабочим визитом регион посетил Касым-Жомарт Токаев. Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. На заседании оперативного штаба Касым-Жомарт Токаев объяснил свои решения, прервав доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Также Президент рассказал о работе над ошибками, которую необходимо проделать акиматам, министерству и руководству экстренных служб, чтобы трагедия не повторилась.

Фото: акимат области Абай