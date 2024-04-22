Паводки в ЗКО: дополнительные силы прибыли из регионов

Для борьбы с паводками Западно-Казахстанскую область прибыли дополнительно силы и средства из силы из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской и области Абай, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Противопаводковые мероприятия в ЗКО идут круглосуточно. В мкрн. Самал Уральска спасатели ДЧС Мангистауской области наполняют мешкотары инертными материалами и укрепляют береговую ограду.

Военнослужащие воинской части № 28237 МЧС РК наполняют мешки и укрепляют дамбы в мкр. Мясокомбинат Уральска. В населенном пункте Озерное района Байтерек военнослужащие воинской части № 20982 МЧС РК и местные исполнительные органы дополнительно укрепляют насыпь с помощью дежурных погрузчиков.

Группа карагандинских спасателей провдит противопаводковые работы на дачных участках Вишенька, Меловые горки и Мясокомбинат.

Ситуация с паводками в ЗКО остается сложной. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, из них около 6 тысяч детей.

По прогнозам из-за подъема уровня реки Жайык в области может затопить 11 сел.

21 апреля связи с подъемом воды в реке Жайык вода начала заполнять дачные массивы близ Уральска. Для эвакуации жителей из подтопленных районов организовали автобусы.

Также более 60 жителей дач эвакуировали на лодках.

Уровень воды в реке Жайык превысил критический порог на семь сантиметров, но опасности затопления для города Уральска нет, рассказали в ДЧС области.