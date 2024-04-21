Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев обратился к жителям Уральска, сообщив, что в связи с подъёмом воды в реке Жайык началось подтопление массивов: 1,2,3 Дачи, районов Самал и Телецентр, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент на этих участках круглосуточно работают работники местного акимата, Управления по чрезвычайным ситуациям, Управление местной полицейской службы и волонтеры. Для эвакуации оставшихся жителей организованы автобусы и необходимая техника. Сообщение об преждевременной эвакуации соответствующими органами были доведены до жителей заблаговременно. Поэтому, большинство жителей дачных сообществ уже переведены в безопасные места. В целях предотвращения правонарушении в домах организовано круглосуточное дежурство местной полицейской службы. Для жителей не имеющих временного жилья, организованы оперативные эвакопункты (Список эвакопунктов каждый день обновляется у нас на канале BatysToday)", — сообщил замакима города.

Он также попросил жителей не разрушать дамбы на их участках.

"От этого уровень воды не снизится и есть опасность затопления соседнего участка. Комиссия по возмещению ущерба и единовременной социальной выплаты принимают документы. Адрес и время работы можете узнать на официальных страницах акимата города. Уважаемые горожане, самое главное - это безопасность наших жителей, просим набраться терпения и не поддаваться панике", — сказал Жандос Дуйсенгалиев.

Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов подробно рассказал о местах для эвакуации жителей подтопленных районов.

"С начала апреля мы живём в режиме чрезвычайной ситуации. Как вы знаете, в субботу 20 апреля уровень воды в Жайыке подошёл к опасной отметке 828 см. В связи с этим для жителей Уральска мы бы хотели анонсировать места эвакуации. Жители района Кореми могут разместиться в школах, которые находятся в центре города: СОШ №17, 19, 7 и 21. Это касается районов 13,14 и 15 участков. Всего город разделён вдоль реки Жайык на 24 участка, для каждого участка мы определили эвакуационный пункт. В областном центре находится более 100 садовых товарищества в поймах рек и низинах, а сам город Уральск находится в среднем на высоте 8,5 метров. В связи с этим мы провели эвакуацию жителей дачных сообществ с начала апреля эвакуировано около двух тысяч наших жителей садоводческих товариществ. Места для эвакуации в областном центре будут размещены на официальных сайтах областного и городского акиматов, а также других местных исполнительных органов. А также мы будем проводить рассылку через КСК и ОСИ для жителей нашего региона", — сказал Бакытжан Нарымбетов.

Замакима области напомнил, что во время ЧС для информации о противопаводковых мероприятий был создан канал BatysToday Жителей просят подписаться и доверять только официальной и достоверной информации.

Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска.