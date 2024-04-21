Опасности затопления города Уральска нет — ДЧС

Уровень воды в реке Жайык превысил критический порог на семь сантиметров, но опасности для города Уральска нет. Об этом на брифинге в СЦК заявил и.о. начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, все дачники пригорода, куда сегодня пришла вода, были заблаговременно предупреждены и вывезены в безопасное место неделю назад. Однако при подъёме воды выяснилось, что есть люди, которые вернулись, чтобы охранять свои дачи.

"Были проведены спасательные работы, с затопленных дачных участков были вывезены люди. В садоводстве "Стеновик", а также в Первом, Втором и Третьм дачных обществах поднимается уровень воды, ведутся аварийно-спасательные работы. Задействованы один вертолёт, 10 лодок и около 230 человек личного состава. Благодаря этой работе нет опасности для самого города Уральска", — сказал спикер.

Между тем, заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов отметил, что жители, отказавшиеся от эвакуации, будут эвакуированы принудительно.

"В 10 эвакуационных пунктах размещены 2360 человек, еще есть места для 2786 человек. Там созданы все условия", — добавил спикер.

Напомним, в пригородном посёлке Уральска — Зачаганске, в садоводческом товариществе "Стеновик" прорвало временный вал, вода хлынула через земляную насыпь и мешки с песком. В результате затопило ряд садоводчеств. Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы и опубликовали список доступных эвакопунктов.

Ранее жителям города обратился и.о. главы ДЧС области, полковник Руслан Касыбаев. Он потребовал срочно эвакуироваться из дачных массивов и самостоятельно не посещать подтопленные территории.

Тем временем, в Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области, воинской части, а также МВД.

На территории подтопленных дачных массивов продолжаются поисково-спасательные работы. В первый день спасатели эвакуировали с дачных массивов более 100 собак и кошек.