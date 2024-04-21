Паводки в Казахстане: вода подошла к дачным массивам Уральска

В эти минуты из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал. Вода заполняет территории дачных массивов вблизи Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции", — говорится в сообщении.

Как пояснил начальник управления по ЧС города Уральска Амангельды Ешмуханов, здесь находятся шесть дачных садоводств, в которых расположены 820 участков.

"Зимой здесь постоянно проживает 196 семей. Заблаговременно, неделю назад, почти все они были эвакуированы. Остались единицы, которые сторожат свои дома и садовые участки. В настоящий момент отказавшихся выезжать местная полиция эвакуирует принудительно, — сообщил Амангельды Ешмуханов.

Ранее сообщалось, что в стране активно готовятся ко второй волне паводка на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.