11 сёл ЗКО в зоне риска подтопления из-за подъёма уровня реки Жайык

Более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъёма уровня воды в реке Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Указывается, что глва МЧС Чингис Аринов находится вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб. В течение дня глава ведомства побывал в сёлах Бурлин, Январцево, Рубежинское, Озёрное, Володарское, Байконыс, Жайык и не только. По данным МЧС, что с начала паводкового периода в регионе возведено более 100 километров защитных земляных дамб.

За последние сутки уровень воды в реке Жайык поднялся на 34 сантиметра, сообщил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Төлеуіш.

"Уровень реки Жайык составляет 8 метров 24 сантиметра. А его критическая отметка – 8 метров 50 сантиметров. Мы достигли опасного рубежа. Поэтому по области интенсивно идут работы по укреплению берегов реки Жайык, укладке дамб, подготовке мешкотар, их укладке. Из 14 регионов прибыли дополнительные силы. Во всех работах задействовано 10 519 человек, 1784 единицы техники, 212 водооткачивающих средств, четыре воздушных судна", – сказал Нуржан Төлеуіш на брифинге в СЦК.

Предполагается, что 24-25 апреля вода достигнет пика в реке Шаган. Девять районов области остаются без дорожно-транспортного сообщения. За последние сутки эвакуировано 38 человек. Студенты школ и колледжей учатся удаленно. Общежития переданы под эвакуационные пункты.