На лодках эвакуировали более 60 жителей дач в пригороде Уральска

Во время поисково-спасательных работ вблизи Уральска из зон подтопления были эвакуированы на металлических плавсредствах более 60 жителей дачных участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

"Все работы по экстренной эвакуации граждан проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова. Отметим, что неделей ранее спасатели требовали от граждан покинуть свои дома. Однако, те отказались добровольно размещаться в эвакопунктах", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что с дачных участков в ЗКО заблаговременно эвакуировали 1376 человек. Их доставили в пункты временного размещения.

Всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные решили переждать трудности у родственников.

Ранее жителям города обратился и.о. главы ДЧС области, полковник Руслан Касыбаев. Он потребовал срочно эвакуироваться из дачных массивов и самостоятельно не посещать подтопленные территории.

Тем временем, в Западно-Казахстанскую область переброшены дополнительные силы и средства МЧС из Актюбинской области, воинской части, а также МВД. Для эвакуации жителей из подтопленных районов Уральска организовали автобусы и опубликовали список доступных эвакопунктов.

На территории подтопленных дачных массивов продолжаются поисково-спасательные работы. В первый день спасатели эвакуировали с дачных массивов более 100 собак и кошек.

Между тем в ДЧС заявили, что уровень воды в реке Жайык превысил критический порог на семь сантиметров, но опасности для города Уральска нет.