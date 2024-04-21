В ожидании второй волны: более 13 тысяч жителей эвакуировали в ЗКО

Ситуация с паводками в Западно-Казахстанской области всё ещё сложная. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передаёт BaigeNews.kz.

По утренней информации, уровень реки Жайык составил 852 см. Это превышает пределы критического показателя. В четырех районах области и Уральске противопаводковые работы ведутся в усиленном режиме.

"В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, из них около 6 тысяч детей. Все службы работают в усиленном режиме. Задействовано более 10 тыс. единиц техники, более 2 тыс. единиц спецтехники, более 11 тыс. человек осуществляют противопаводковые работы", — сказал Ерхан Таткен .

Напомним, на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ждут вторую волну паводков. Из-за подъёма уровня реки Жайык подтопление грозит 11 населённым пунктам ЗКО.

Всего по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей.