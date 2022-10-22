Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев

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Выступая в Акорде во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании казахстанцами флага своей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

По поручению Главы государства внесены изменения в правила использования государственных символов.

"Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наше флаг в общественных или частных местах", - сказал Токаев.

По мнению президента, флаг страны должен стать объединяющим для казахстанцев символом.