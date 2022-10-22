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  • Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев
kazpravda.kz/ Сегодня, 11:47
166
Фото: kazpravda.kz/

Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах - Токаев

Выступая в Акорде во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании казахстанцами флага своей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

По поручению Главы государства внесены изменения в правила использования государственных символов.

"Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наше флаг в общественных или частных местах", - сказал Токаев. 

По мнению президента, флаг страны должен стать объединяющим для казахстанцев символом.

"Государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела. Флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывало в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, которые вдохновляют каждого гражданина, который слушает эти произведения. Наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире. Это признак подлинного патриотизма. Истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник", - отметил он.

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#флаг #Президент Казахстана #госсимволы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
166
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