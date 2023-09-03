Около 600 рабочих шахты "Казахстанская" временно трудоустроили на другие шахты

Работы на шахте "Казахстанская" "АрселлорМиттал Темиртау", где недавно погибли пятеро горняков, остановлены на неопределенное время. Об этом сообщили в Профсоюзе угольщиков "Қорғау", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в настоящее время на "Казахстанской" ведутся работы только по жизнеобеспечению шахты.

"Около 600 работников, высвободившихся в результате приостановки основных работ, трудоустроены на другие шахты угольного департамента. Профсоюз угольщиков "Қорғау" договорился с руководством компании АО "АрселорМиттал Темиртау" о том, что оплата перемещенным работникам будет производиться по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы. По всем вопросам, которые возникают у работников в связи с перемещением на другие шахты, обращайтесь в профсоюзные комитеты предприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в 10:05 утра на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницы доставили 11 рабочих.

Пять человек трагически погибли. Были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет.

Смаилов также сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.