Ночью 26 января жители Алматы вновь ощутили землетрясение. По информации ДЧС, обстановка в городе стабильная, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам оповещения соответствующих государственных органов на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная.

В ДЧС напомнили, что, по сведениям сейсмологов, сейсмическая активность 23 января была обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

"Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдалось в течение последующих суток и не более двух баллов, которые не представляют опасности для территории Алматы. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернётся в обычный режим", — отмечается в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы.

Землетрясение, о котором сообщила сеть сейсмических станций, зарегистрировано 26 января в 02.01. Его эпицентр расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда — 5, 7, глубина 10 километров.