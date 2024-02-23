Нужно сесть за стол переговоров - аким Каракиянского района бастующим работникам

Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев встретился с жителями села Жетыбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Аким района предложил рабочим, которые ещё принимают участие в забастовке, сесть за стол переговоров и решить вопросы конструктивно. Он отметил, что рабочие ТОО "West Oil Software" поставили три требования. Из них два требования не входят в компетенцию предприятия.

"West Oil" может решить вопрос обновления материально-технической базы, приобретения техники. А вопрос вхождения в состав дочерних предприятий "Казмунайгаз", компания решить не может. Официальный представитель Казмунайгаза четко сказал, что национальная компания не намерена трудоустраивать рабочих "West Oil Software" в штат дочерних предприятий или открывать в этих целях новое дочернее предприятие. Но, есть соглашение между компанией и заводом. В начале марта, в течение 10 дней поступит 69 единиц новой современной техники. Во втором полугодии этого года будут построены теплые боксы, душевые, раздевалки, все условия будут созданы. Эти вопросы находят свое решение", - подчеркнул аким Каракиянского района Сымбат Торетаев.

Сымбат Торетаев также разъяснил ситуацию с заработной платой работников.

"Что касается заработной платы, то сейчас ходят такие разговоры – "на работу выйдете, то зарплату сократят". Нет таких фактов. Сегодня уже более 100 человек прекратили забастовку и вышли на работу. Это люди, которые поняли, что требование войти в состав нацкомпании невозможно исполнить", - добавил он.

Ранее сообщалось, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

Жители Мангистауской области призывают бастующих работников ТОО "Westoil Software" подумать о семьях и вернуться к работе, либо освободить места для тех, кто согласен трудиться на предложенных условиях.