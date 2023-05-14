Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте

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По итогам чемпионата мира по боксу в Узбекистане казахстанские боксёры завоевали четыре золотых медали, передаёт BaigeNews.kz.

Четвёртое золото Казахстану принёс Нурбек Оралбай, который выступал в весовой категории до 80 килограммов.

Примечательно, что соперником Нурбека стал этический казах, представляющий сборную Китая Тохтарбек Танатхан. Раздельным решением судей в этом поединке победил Оралбай.

Добавим, что Нурбек — чемпион мира среди молодежи 2018 года и бронзовый призёром чемпионата Азии-2022.

Напомним, из пятерых финалистов-казахстанцев золото стране принесли четверо: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Серебряным призёром чемпионата стал Дулат Бекбауов.