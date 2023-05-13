Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

В финале чемпионата мира в Ташкенте 19-летний казахстанец, действующий чемпион Азии Санжар Ташкенбай одержал победу в весе 48 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Ташкенбай одолёл победил соперника из Грузии Сахила Алахвердови.

Первый раунд Санжар выиграл со счётом 5:0, второй также единогласно решением всех пяти судей.

Напомним, в финал чемпионата мира в Узбекистане прошли пятеро казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).