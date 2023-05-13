Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов выступил в финале чемпионата мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

28-летний казахстанец дрался в весе до 67 килограммов.

Решением судей Бекбауов проиграл со счётом 0:5 хозяину ринга — узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву и стал серебяным призёром чемпионата мира.

Отметим, Бекбауов и Мусаходжаев уже встречались на ринге в прошлом году. Тогда Дулат победил узбекистанца и стал серебряным призёром чемпионата Азии. Однако нынешний результат в Ташкенте стал для казахстанца лучшим в карьере.

Напомним, в финал чемпионата мира в Узбекистане прошли пятеро казахстанцев: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Ранее Санжар Ташкенбай добыл для Казахстана первое "золото", победив соперника из Грузии Сахила Алахвердови.

Завтра за золотые медали поборются Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Начало сессий — в 18:00.