Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов

Фото: instagram.com/aslanbekshymbergenov93

В финале чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте, третью золотую медаль завоевал для Казахстана Асланбек Шымбергенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Асланбек встретился на ринге с узбекистанцем Саидшамшидом Джафаровым и победил его.

Джафаров — двукратный чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Причём те медали Джафаров завоевывал в категории тяжелее — 75 килограммов.

29-летний Шымбергенов второй раз за карьеру выступал на ЧМ, но эта медаль стала для него первой. В прошлом году боксёр из Тараза дошел до финала чемпионата Азии, а в 2018 году завоевывал золото Азиады.

Напомним, в финал чемпионата мира в Ташкенте прошли пятеро казахстанцев. Санжар Ташкенбай добыл для Казахстана первое "золото", победив соперника из Грузии Сахила Алахвердови. Второе золото в копилку страны принёс Махмуд Сабырхан, одолев хозяина ринга — узбекистанца Ойбека Джураева. Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана Асадхудже Муйдинхуджаеву и остался с серебром.

За ещё одно золото поборется Нурбек Оралбай.