Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане

Фото: instagram.com/s_makhmud_17x

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан выступил в весе до 54 килограмма на чемпионате мира в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Казахстанец победил хозяина ринга — узбекистанца Ойбека Джураева.

Для 21-летнего Махмуда это вторая медаль на взрослом чемпионате мира — на прошлом он был серебряным призёром. В 2022 году он доходил до финала чемпионата Азии, а в этом году стал победителем молодёжного чемпионата Азии (до 22 лет).

Напомним, в финал чемпионата мира в Ташкенте прошли пятеро казахстанцев. Санжар Ташкенбай добыл для Казахстана первое "золото", победив соперника из Грузии Сахила Алахвердови. Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана Асадхудже Муйдинхуджаеву и остался с серебром.

Далее золотые медали поборются Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай.