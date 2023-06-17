Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев

Началось выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В начале своего выступления хочу сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Национальный курултай — это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения. Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения. Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства.

"Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии. Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности. Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории. Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекильбаев называл "Каабой казахского духа". Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории. Народ поддерживал их, вверяя судьбу страны в руки своих лучших сынов. Таким образом, будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам. Сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее", — сказал Токаев.

Глава государства подчекнул, что это накладывает особую ответственность на руководителей этого региона.

"Сколько бы эпох не сменилось, преемственность поколений не нарушится. Нынешнее заседание Национального курултая особенное по форме и глубокое по содержанию. Со вчерашнего дня здесь обсуждался ряд важных тем. Члены Национального курултая в интересных и всесторонних дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы. Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения и подготовит по ним общее концептуальное видение. Они должны быть в обязательном порядке учтены в предстоящей работе. Благодарю всех за активное участие в работе Курултая", — сказал Президент.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны Касым-Жомарт Токаева.

В списке участников: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения станут острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев.

Перед началом курултая его участники встретились за круглым столом, чтобы на отдельной рабочей встрече обсудить проблемы в области образования и науки Казахстана. Глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров сессии он принял во внимание и дальнейшую разработку.

На одной из сессий участники обсудили вопрос, почему казахстанцы вынуждены постоянно искать дополнительные источники дохода и работать на двух-трёх работах. Участники также затронули проблемы здравоохранения в Казахстане.

Также во время рабочей сессии участников Национального курултая прошла "красной нитью" тема консолидации народа Казахстана. По словам общественного деятеля Ляззат Танысбай, эта площадка позволит наладить тесный контакт между представителями всех регионов страны.