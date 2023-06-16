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Эксперт отметила высокое значение курултая для консолидации общества
Теме консолидации народа Казахстана прошла "красной нитью" во время рабочей сессии участников Национального курултая. По словам общественного деятеля Ляззат Танысбай, эта площадка позволит наладить тесный контакт между представителями всех регионов страны, передает BaigeNews.kz
"Сегодня собрались разные общественные представители. Большая разница в нашем обществе заключается в том, что мы похожи на одно лоскутное одеяло. Общество, состоящее из представителей разных религий, разных менталитетов, разных национальностей. В этом важная особенность нашего общества. Собравшись на таких площадках, все высказывают свое открытое мнение, дают оценку различным событиям, происходящим между странами. Потому что все граждане, собравшиеся на сегодняшний Курултай, имеют общие интересы. Мы все служим для развития нашего государства, для укрепления нашей независимости. Поэтому в этой большой миссии мы постараемся ответить на вопрос, какие изменения нужны обществу. Например, депутаты ищут ответы на вопросы о том, какой новый закон нужен нашему государству, как государственная служба, как представители государственных органов должны совершенствовать свою деятельность. Каждый приходит со своей миссией, как и руководители СМИ, на каких идеях мы будем основываться в своей работе, на каких выступлениях спикеров мы остановимся. Поэтому сегодня, благодаря таким площадкам мы можем получить ответы на многие вопросы", - отметила Ляззат Тансыбай.
Также спикер рассказала, что особую роль пристуствующие отводят вопросам развития нового поколения Казахстана.
"Сегодня в нашем обществе очень много проблем. Самая большая проблема заключается в том, что основная тема нашей сессии – это консолидация общества, то есть объединение нашего разнообразного общества, как я говорила уже, как лоскутное одеяло. Какие идеи их объединяют. Как вы сегодня услышали, главные вопросы спикеров – это воспитание, воспитание поколений", - пояснила она.
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