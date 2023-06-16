Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу

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Перед началом национального курултая в Туркестане его участники встретились за круглым столом, чтобы на отдельной рабочей встрече обсудить проблемы в области образования и науки Казахстана. Глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров сессии он принял во внимание и дальнейшую разработку, передает BaigeNews.kz.

"На первом курултае президент отдельно отметил, что без системного пересмотра нашей модели науки и образования все другие задачи могут быть невыполнимы. Поэтому глава государства сделал фокус на образовании. В том числе поэтому эту тему мы вынесли отдельной сессией. Я сам по себе человек системный, зафиксировал все предложения спикеров на заседании", - рассказал министр.

Саясат Нурбек отметил, что было важно и интересно послушать тех, кто на практике сталкивается с проблемами в сфере.

"По университетской науке Андрей Чеботарёв с точки зрения практикующего преподавателя поднял вопросы, которые нам были уже известны, но натолкнул на решения, которые помогут направить наши вузы на исследовательскую стезю. Из 620 000 студентов, которые у нас есть, 92 процента - бакалавры, не менее семи процентов - магистры, менее одного процента - доктора PhD. О чем это говорит? О том, что большинство наших университетов – педагогические, не исследовательские. Поэтому мне было очень интересно предложения некоторых членов курултая собрать, чтобы понять, как этот баланс найти между исследованием и преподаванием", - отметил он.

Также прозвучал важный вопрос о передаче консолидации вузов НИИ. По словам спикеров, это позволит подтянуть отстающие университеты.

"Отраслевая наука страдает. Медики поднимали эти вопросы, сельскохозяйственные вузы. Действительно, сейчас с точки зрения и научного потенциала, и публикаций, и финансирования, поддержки университетской науки наши подведомственные университеты НИИ на голову выше, чем отраслевые. Возможно, нам нужно рассмотреть вопрос, чтобы консолидировать и максимально одинаково поддерживать отраслевую науку. Потому что наши вузы имеют преимущество, мы ими занимаемся постоянно. Вопрос принят в разработку, будут предприняты меры для того, чтобы поднять уровень высших учебных заведений по мировым стандартам", - рассказал Саясат Нурбек.

Также министр отметил, что научная сфера скоро будет претерпевать большие изменения, так как старая модель себя изжила, государство не может выделять финансы на то, что не принесёт пользу экономике страны.

"Очень интересные предложения были по формированию точечных задач перед учёными. Дело в том, что научные сообщества зачастую выдвигают те темы научные, которые им лично были интересны, либо там есть их научно-исследовательский интерес, диссертация. Им не выгодно идти во что-то новое, это требует усилий, это очень серьёзная энергозатратная тема. Но государство не может себе позволять тратить бюджетные средства на те области, которые интересны учёным. Учёные начинают превращаться в закрытую касту, у них всего два базовых требования: "дайте побольше денег и не лезьте к нам". Поэтому очень серьёзно нужно пересмотреть механизм формирования научно-технических задач. Кунсулу Закарья, президент Академии наук, подняла очень серьёзный вопрос: как сделать так, чтобы темы задавались госорганами, формировались очень чёткие технические задачи", - пояснил он.

Особое внимание присутствующих привлекло озвучивание проблемы о том, что казахский язык не стал языком науки.

"Действительно, это богатый язык, язык литературы, искусства, художественных произведений, но он не стал, к сожалению, языком науки. Огромное количество у нас издаётся пособий, книг по филологии, лингвистике, истории, но почему-то нет ни учебников, ни серьёзных книг по математике, высшей алгебре, тригонометрии, комбинаторике. Одним из условий сохранения, выживания языка является его наполнение по научно-технической тематике. Эти все предложения мы возьмём на вооружение", - отметил министр.

Его также заинтересовали несколько точечных предложений по автономии университетов и модели управления вузами.

"Деятельность госуниверситетов регулируется законом о акционерных обществах, но он не дает достаточной гибкости, не всегда соответствует специфике. Например, наши университеты живут академическим годом, а закон регулирует их организацию, которая живёт бюджетным годом - с января по декабрь. Понадобится точечное изменение в законодательстве, чтобы мы могли максимально полно поддерживать наши учебные заведения. Специфика этого курултая в том, что теперь все предложения будут фиксироваться отдельным протоколом по образу и подобию общенационального плана. Он будет согласовываться и ставиться на контроль каждого госоргана. Курултай превращается в такую площадку, где мы через определенный фильтр людей, представляющих большие социальные группы, можем получать точечные предложения в каждой отрасли", - рассказал Нурбек.

Министр ответил и на вопрос о том, как он относится к результатам исследований академии наук, согласно которым научные проекты прошлых лет не соответствовали стандартам, но были профинансированы.