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  • Работают на двух работах: зарплаты казахстанцев предложили увеличить
пресс-служба акимата Туркестанской области Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47
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Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Работают на двух работах: зарплаты казахстанцев предложили увеличить

Вопрос вынужденного поиска казахстанцами дополнительных источников дохода обсудили на рабочей сессии членов Национального курултая, передает BaigeNews.kz. Заседание проходит в Туркестане.  

"Мы должны защищать права граждан и обеспечивать условия не только работодателям, но и трудящимся. Не секрет, что среди казахстанцев многие вынуждены находить подработку в свободное от работы время. Это говорит о том, что заработной платы не хватает. Наша задача создать все условия, чтобы специалисты занимались только областью их профессиональной  деятельности",- высказалась сенатор Бибигуль Жексембай.

Участники также затронули проблемы здравоохранения в Казахстане, образования молодежи и консолидации общества.

"Мы должны понимать, что консолидация общества невозможна без обеспечения безопасности, должного уровня здравоохранения. Важно обсудить и принять насущные решения в области образования молодого поколения", - отметил спикер рабочей сессии Денис Кривошеев.

Напамним, 17 июня в городе Туркестан пройдет Национальный курултай с участием президента Касым-Жомарт Токаева.

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Журналист
Сегодня, 14:47
226
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