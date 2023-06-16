Работают на двух работах: зарплаты казахстанцев предложили увеличить

Вопрос вынужденного поиска казахстанцами дополнительных источников дохода обсудили на рабочей сессии членов Национального курултая, передает BaigeNews.kz. Заседание проходит в Туркестане.

"Мы должны защищать права граждан и обеспечивать условия не только работодателям, но и трудящимся. Не секрет, что среди казахстанцев многие вынуждены находить подработку в свободное от работы время. Это говорит о том, что заработной платы не хватает. Наша задача создать все условия, чтобы специалисты занимались только областью их профессиональной деятельности",- высказалась сенатор Бибигуль Жексембай.