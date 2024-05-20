Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Шымкенте

Нарушения во время мониторинга обнаружили прокуроры Каратауского района Шымкента. В ведомстве сообщили, что работы по уборке дорог и улиц, а также ямочный ремонт не проводились. В итоге наказание понесли заместитель акима района и заместитель руководителя Управления транспорта и автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Больше всего нареканий у прокуроров вызвала улица Теленшина. Её протяжённость больше трёх километров. Только часть покрытия ровная. А для жителей жилого массива Сайрам – это основной путь в центр города. Вся дорога в ямах и ухабах, жалуются водители. Объезжать полосу препятствий у них не всегда получается безопасно.

Прокуроры Каратауского района выяснили, что многие дороги, которые сейчас в аварийном состоянии, до сих пор на гарантийном сроке. Но восстанавливать их никто не спешил. В итоге наказание понесли чиновники. Они должны выплатить штраф.

"Поставщики должны на основе гарантийного срока обеспечить качество дорог, однако такие работы не были проведены. Образовались ямы, что повлекло за собой аварийные ситуации на дорогах. В течение дня нам поступает около 10-15 случаев, когда автомобильные происшествия возникают из-за появления ям", — сказал старший прокурор Каратауского района Шымкента Тимур Ажихан.

20 подрядчикам акимат отправил уведомление, чтобы вернулись на объекты и провели работу над ошибками. Иначе компании могут отправиться в "чёрный" список и не смогут участвовать в госзакупках. Но только по решению суда.

"По гарантийным срокам уже дали предписание подрядчикам. Они в рамках закона делают ямочный ремонт", - сообщил руководитель отдела Управления транспорта и автомобильных дорог Шымкента Нурбол Лесов.

С этого года в Шымкенте изменили гарантийные сроки на дороги. На объекты капитального ремонта - реконструкцию теперь не 5 лет, а 7. Гарантия на средний ремонт дорог тоже увеличилась — до 5 лет. По словам специалистов, это должно улучшить качество дорожного покрытия и уменьшить частоту его ремонтов.