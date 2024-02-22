"КазМунайГаз" призвал сотрудников West Oil Software вернуться на рабочие места
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Руководство АО НК "КазМунайГаз" призвало бастующих сотрудников West Oil Software вернуться на рабочие места и заявило о том, что уделяет пристальное внимание вопросам устойчивости и условий труда рабочих в подрядных организациях, обслуживающих месторождения компании, передаёт BaigeNews.kz.
В нацкомпании заявили, что заказчики в лице дочерних предприятий КМГ обеспечивают подрядные организации долгосрочными объёмами. КМГ контролирует, чтобы заработные платы и социальные отчисления рабочих выплачивались своевременно и в полном объёме.
Компания выделяет средства на обновление техники ТОО "West Oil Software". Уже заключён контракт с отечественным производителем на 69 единиц техники. Всего планируется закупить, как минимум, 202 новых единиц.
Планируется строительство новой производственной базы на месторождении Жетыбай. Строительные работы начнутся в конце 2024 года.
"Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО "Мангистаумунайгаз" вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков", - сказал директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.
КМГ не намерен трудоустраивать рабочих West Oil Software в штат дочерних предприятий или открывать в этих целях новое дочернее предприятие.
"Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу", - говорится в заявлении.
Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.
В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.
В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.
Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.
21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.
Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.
О ситуации также высказались общественники.
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