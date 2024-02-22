"КазМунайГаз" призвал сотрудников West Oil Software вернуться на рабочие места

Руководство АО НК "КазМунайГаз" призвало бастующих сотрудников West Oil Software вернуться на рабочие места и заявило о том, что уделяет пристальное внимание вопросам устойчивости и условий труда рабочих в подрядных организациях, обслуживающих месторождения компании, передаёт BaigeNews.kz.

В нацкомпании заявили, что заказчики в лице дочерних предприятий КМГ обеспечивают подрядные организации долгосрочными объёмами. КМГ контролирует, чтобы заработные платы и социальные отчисления рабочих выплачивались своевременно и в полном объёме.

Компания выделяет средства на обновление техники ТОО "West Oil Software". Уже заключён контракт с отечественным производителем на 69 единиц техники. Всего планируется закупить, как минимум, 202 новых единиц.

Планируется строительство новой производственной базы на месторождении Жетыбай. Строительные работы начнутся в конце 2024 года.

"Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО "Мангистаумунайгаз" вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков", - сказал директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.

КМГ не намерен трудоустраивать рабочих West Oil Software в штат дочерних предприятий или открывать в этих целях новое дочернее предприятие.

"Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу", - говорится в заявлении.