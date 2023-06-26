Казахстанские студенты в России просили вернуть их на родину из-за военного мятежа – МИД

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

В МИД РК сообщили о том, что казахстанские студенты просили вернуть их на родину из России в связи с последними событиями в РФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Были студенты, которые хотели вернуться в страну. За последние два-три дня было много вопросов об эвакуации наших граждан. Хочу отметить, что граница между двумя странами открыта. Авиасообщение тоже в порядке, поезда и транспорт курсируют. Поэтому у каждого своя воля. Это не тот случай, когда мы эвакуируем наших граждан", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства.

Напомним, 23 июня в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.

В Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".

24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран - поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ — президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл внеплановое заседание Совета Безопасности.

Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении.

26 июня стало известно, что уголовное дело в отношении главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, возбуждённое по статье 279 УК РФ - "Вооруженный мятеж", не прекращено.