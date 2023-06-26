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Сегодня, 16:02
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322Фото: pxhere.com
Уголовное дело против главы ЧВК "Вагнер" Пригожина не прекращено
Уголовное дело в отношении главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, возбуждённое по статье 279 УК РФ - "Вооруженный мятеж" не прекращено. Об этом стало известно изданию "Коммерсант", передаёт BaigeNews.kz.
Ранее ряд СМИ сообщил, что после переговоров Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко и отказа войск ЧВК следовать на Москву уголовное преследование главы "Вагнера" прекратят.
Источник "Коммерсанта" в Генпрокуратуре РФ сообщил, что этого не произошло, постановление о возбуждении дела пока не отменено, это означает, что расследование мятежа продолжается.
По данным источника "Ъ", для принятия иного решения прошло слишком мало времени.
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