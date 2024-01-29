Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали на территории Китая землетрясение, жители Казахстана подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 29 января 2024 года в 10:05 часов по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.

Отмечается, что зпицентр землетрясения расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

"Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.05 градуса северной широты, 78.54 градуса восточной долготы. Глубина 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости", - сообщили в СОМЭ.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.

В МЧС РК обратились к казахстанцам, рекомендовав сохранять спокойствие, не поддаваться панике и запомнить меры безопасности при землетрясении. В ведомстве подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.

С 23 по 27 января по Казахстану было зарегистрировано более двух тысяч слабых афтершоков, только 12 из них имели ощутимость в Алматы в два балла.