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Кадры спасения оленёнка пожарными умилили Казнет
Во время тушения пожара возле Талдыколя недалеко от столицы огнеборцы из специализированной пожарной части 4 обнаружили и спасли оленёнка, передаёт BaigeNews.kz. На кадрах видео видно, как пожарные бережно промыли глаза животному, напоили водой, покормили молоком и передали инспектору лесного хозяйства.
"На данный момент олененок в безопасности и благополучно передан работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза. Для пожарных-спасателей ценна каждая жизнь, ведь они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении столичного ДЧС.
Пользователи незамедлительно оставили восторженные комментарии.
"Так мило смотреть, как мужчины такой суровой профессии ухаживают за таким малюточкой. Спасатели, вы суперлюди", "Восхищаюсь такими мужчинами!", "Мейримди жандар", "Какие Вы, ребята, молодцы. Дай бог вам всех благ", - восхищаются подписчики.
Напомним, 19 июня столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах. "Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза. Министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель.
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