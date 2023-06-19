Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь

Пожар, возникший из-за возгорания сухостоя, все еще продолжается в Астане, передает BaigeNews.kz. В ДЧС столицы сообщили, что увеличили число пожарных и техники, которые тушат огонь.

"На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей. В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС города станы, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц "Астана Орманы", - говорится в сообщении.

Пожар начался 19 июня около 9 утра. Произошло горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы.