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МЧС РК Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41
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Фото: МЧС РК

Ликвидация пожара в Астане может занять две недели - глава МЧС

Ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов в кулуарах совместного заседания палат парламента, передаёт BaigeNews.kz

На данный момент ситуация стабильная, сообщил глава ведомства и назвал причины пожара. 

"Там был камыш. Долгое время старый камыш накладывался на новый, таким образом произошло наслоение в большом количестве. Вы понимаете сами, если очаг пожара сразу незаметен, со временем в связи с погодными условиями, ветром, может увеличиться. Ликвидация может занять неделю, может две недели. Всё зависит от внешних факторов, работы наших подразделений, а также осадков", - сказал Сырым Шарипханов. 

Министр отметил, что по пескам на дорогах в той части города тяжело проходит пожарная техника, это и вызывает сложности в тушении. 

"Вы сами понимаете, какой был ветер. Он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было затушить. Там было достаточное количество и пожарных, и техники", - заявил он. 

На вопрос журналистов о том, почему люди шли лопатами тушить степной пожар, министр ответил, что это "один из способов тушения"

Также он добавил, что причины пожара может назвать специально созданная комиссия. 

"Тут много факторов, может быть кто-то курил, может эффект от брошенной бутылки, может и поджог. Всякое может быть", - сказал Шарипханов.

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Журналист
Сегодня, 18:41
112
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