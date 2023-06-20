Ликвидация пожара в Астане может занять две недели - глава МЧС

Фото: МЧС РК

Ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов в кулуарах совместного заседания палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент ситуация стабильная, сообщил глава ведомства и назвал причины пожара.

"Там был камыш. Долгое время старый камыш накладывался на новый, таким образом произошло наслоение в большом количестве. Вы понимаете сами, если очаг пожара сразу незаметен, со временем в связи с погодными условиями, ветром, может увеличиться. Ликвидация может занять неделю, может две недели. Всё зависит от внешних факторов, работы наших подразделений, а также осадков", - сказал Сырым Шарипханов.

Министр отметил, что по пескам на дорогах в той части города тяжело проходит пожарная техника, это и вызывает сложности в тушении.

"Вы сами понимаете, какой был ветер. Он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было затушить. Там было достаточное количество и пожарных, и техники", - заявил он.

На вопрос журналистов о том, почему люди шли лопатами тушить степной пожар, министр ответил, что это "один из способов тушения".

Также он добавил, что причины пожара может назвать специально созданная комиссия.