"В два раза превышена норма оксида азота" - в воздухе Астаны обнаружили токсичные вещества

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" Казгидромет " , передаёт В столице зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара, возникшего из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили вКазгидромет, передаёт BaigeNews.kz

Синоптики сообщили, что в Астане превышение токсичных веществ в воздухе наблюдаются в районе поста №7 (левый берег), улицы Туркестан 2/1.

" Превышение ПДК отмечены по оксиду азота (девять случаев превышений до 2 ПДК) и диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК). Кроме 7 поста, превышений ПДК наблюдаются на посту № 8 (мкр. Коктал) по озону (19 случаев) до уровня 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до уровня 1,3 ПДК ", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в Астане и порывы до 16 м/с. Также ожидаются дождь и гроза.