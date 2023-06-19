Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "В два раза превышена норма оксида азота" - в воздухе Астаны обнаружили токсичные вещества
BaigeNews.kz Сегодня, 18:07
125
Сегодня, 18:07
125
Фото: BaigeNews.kz

"В два раза превышена норма оксида азота" - в воздухе Астаны обнаружили токсичные вещества

В столице зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара, возникшего из-за возгорания сухостоя. Об этом сообщили в "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz
 
Синоптики сообщили, что в Астане превышение токсичных веществ в воздухе наблюдаются в районе поста №7 (левый берег), улицы Туркестан 2/1.
"Превышение ПДК отмечены по оксиду азота (девять случаев превышений до 2 ПДК) и диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК). Кроме 7 поста, превышений ПДК наблюдаются на посту № 8 (мкр. Коктал) по озону (19 случаев) до уровня 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до уровня 1,3 ПДК", - говорится в сообщении. 
Синоптики прогнозируют усиление ветра в Астане и порывы до 16 м/с. Также ожидаются дождь и гроза.
 
Напомним, пожар начался 19 июня около 9 утра. Произошло горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 18:07
125
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх