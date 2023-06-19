"Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась

Фото: Чингиз Майсеит

Жители столицы жалуются на отсутствие видимости на дорогах города. Дым из-за горения камыша в Астане окутал крупные улицы города - из-за этого автомобилисты передвигаются буквально вслепую, передает BaigeNews.kz.

Но самое тяжелое - в столице резко ухудшилось качество воздуха. В социальных сетях астанчане пишут, что в городе стало невозможно нормально дышать.

Мы обратились в управление здравоохранения Астаны с вопросом, поступали ли в городские больницы пациенты с приступами удушья или отравлением. Там ответили, что с такими жалобами к врачам пока никто не обращался, и попросили жителей не покидать свои дома.

"Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на окраине Астаны горит сухостой. Пожарные тушат его с утра. Однако еще не поступало информации об успешном результате борьбы с огнем.

Фото пресс-службы ДЧС Астаны.