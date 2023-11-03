Национальный лидер туркменского народа председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в качестве представителя страны-наблюдателя на юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и премьер-министр Венгрии.