Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану
Вчера, 10:03
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Вчера, 10:03Вчера, 10:03
393Фото: primeminister.kz
Национальный лидер туркменского народа председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
В аэропорту Гурбангулы Бердымухамедова встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в качестве представителя страны-наблюдателя на юбилейном саммите Организации тюркских государств.
Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и премьер-министр Венгрии.
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