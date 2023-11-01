Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан
1 Ноября, 21:46
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1 Ноября, 21:461 Ноября, 21:46
627Фото: t.me/KZgovernment
В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
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