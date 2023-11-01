Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан

В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.