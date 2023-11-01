  • 3 Ноября, 05:45
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан

1 Ноября, 21:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/KZgovernment 1 Ноября, 21:46
1 Ноября, 21:46
627
Фото: t.me/KZgovernment

В Казахстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту Астаны его встретил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.  

В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Самое читаемое

Наверх