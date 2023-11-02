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Эрдоган прибыл в Астану для участия на саммите ОТГ

Вчера, 18:02
АВТОР
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primeminister.kz Вчера, 18:02
Вчера, 18:02
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Фото: primeminister.kz

В Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств прибыл Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Напомним, 3 ноября состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.

Отметим, в Астану уже прилетели президент Кыргызстана  Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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