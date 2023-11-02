Эрдоган прибыл в Астану для участия на саммите ОТГ
Вчера, 18:02
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Вчера, 18:02Вчера, 18:02
377Фото: primeminister.kz
В Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств прибыл Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Напомним, 3 ноября состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.
Отметим, в Астану уже прилетели президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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