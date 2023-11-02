Садыр Жапаров прилетел в Казахстан
Вчера, 17:12
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Вчера, 17:12Вчера, 17:12
304Фото: t.me/KZgovernment
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передаёт BaigeNews.kz.
Он прибыл для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств.
Помимо главы Кыргызстана в работе саммита примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
Ранее в Астане приземлился самолёт президента Азербайджана.
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