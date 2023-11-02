  • 3 Ноября, 05:48
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Садыр Жапаров прилетел в Казахстан

Вчера, 17:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/KZgovernment Вчера, 17:12
Вчера, 17:12
304
Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передаёт BaigeNews.kz.

Он прибыл для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Помимо главы Кыргызстана в работе саммита примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Ранее в Астане приземлился самолёт президента Азербайджана.

Самое читаемое

Наверх