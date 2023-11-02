Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану
Вчера, 16:20
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Вчера, 16:20Вчера, 16:20
318Фото: primeminister.kz
Для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астану прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября.
Помимо Президента Азербайджана в работе саммита будут участвовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
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