Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану

Для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астану прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября.

Помимо Президента Азербайджана в работе саммита будут участвовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.