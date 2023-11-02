  • 3 Ноября, 05:45
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану

Вчера, 16:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Вчера, 16:20
Вчера, 16:20
318
Фото: primeminister.kz

Для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астану прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября.

Помимо Президента Азербайджана в работе саммита будут участвовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Самое читаемое

Наверх