Бишимбаев считает себя открытым к новым отношениям с новой женщиной – адвокат

Защитник потерпевшего Алия Омарова, выступая на судебных прениях, заявила, что вина подсудимого Бишимбаева в инкриминируемых ему деяниях полностью доказана. При этом, по её словам, Бишимбаев не проявляет ни капли раскаяния, сожаления и чувства сострадания к Салтанат и её близким, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алия Омарова уверяет, что Бишимбаев пытался ввести суд и присяжных заседателей в заблуждение, "обвиняя всех вокруг, кроме себя", очерняя при этом потерпевшую Салтанат Нукенову.

"На вопросы стороны обвинения Бишимбаев находил различные отговорки, всячески изворачивался, продолжал выставлять Салтанат виновницей произошедшего, а на некоторые поставленные вопросы обвинения и вовсе не смог дать точного ответа, бесконечно перекладывая ответственность за свои жестокие действия на саму Салтанат", - сказала Омарова.

Адвокат попросила вспомнить показания подсудимого Бишимбаева, в которых даже после смерти Салтанат Нукеновой он цинично проявляет к убитой жестокость.