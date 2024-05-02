Бишимбаев считает себя открытым к новым отношениям с новой женщиной – адвокат
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Защитник потерпевшего Алия Омарова, выступая на судебных прениях, заявила, что вина подсудимого Бишимбаева в инкриминируемых ему деяниях полностью доказана. При этом, по её словам, Бишимбаев не проявляет ни капли раскаяния, сожаления и чувства сострадания к Салтанат и её близким, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Алия Омарова уверяет, что Бишимбаев пытался ввести суд и присяжных заседателей в заблуждение, "обвиняя всех вокруг, кроме себя", очерняя при этом потерпевшую Салтанат Нукенову.
"На вопросы стороны обвинения Бишимбаев находил различные отговорки, всячески изворачивался, продолжал выставлять Салтанат виновницей произошедшего, а на некоторые поставленные вопросы обвинения и вовсе не смог дать точного ответа, бесконечно перекладывая ответственность за свои жестокие действия на саму Салтанат", - сказала Омарова.
Адвокат попросила вспомнить показания подсудимого Бишимбаева, в которых даже после смерти Салтанат Нукеновой он цинично проявляет к убитой жестокость.
"Даже после её смерти он проявляет к ней жестокость, бесконечно очерняя её и светлую память о ней. При вынесении вердикта прошу учесть, как мы видели на протяжении длительного судебного разбирательства, что для подсудимого Бишимбаева жизнь, здоровье и чувства другого человека ни имеют никакого значения. С самого момента убийства и по настоящее время Бишимбаев цинично считает себя холостяком и открытым к новым отношениям с новой женщиной", - сказала она.
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