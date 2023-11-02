Президент Узбекистана прилетел в Астану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану 2 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

Шавкат Мирзиёев, наряду с главами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, примет участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.

Юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдёт 3 ноября. В нём примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.

В Астану уже прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.