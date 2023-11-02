Президент Узбекистана прилетел в Астану
Вчера, 23:55
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Вчера, 23:55Вчера, 23:55
232Фото: KZgovernment
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану 2 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
В столичном аэропорту его встретил премьер-министр страны Алихан Смаилов.
Шавкат Мирзиёев, наряду с главами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана, примет участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.
Юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдёт 3 ноября. В нём примут участие главы государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана.
В Астану уже прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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