Громкое дело о гибели ребёнка на пенной вечеринке передали в суд в Костанайской области

Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.

Напомним, инцидент произошёл 25 августа на центральной площади села Узунколь. Девятилетнюю девочку ударило током во время вечеринки, которую устроил сельский акимат в честь Дня молодёжи. Ребёнку оказали первую помощь и экстренно госпитализировали в больницу, где девочка скончалась.

За отсутствие надлежащего контроля акима Узункольского района привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. От занимаемых должностей освободили замакима района и руководителя отдела, которые были ответственными за организацию мероприятия.