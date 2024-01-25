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Громкое дело о гибели ребёнка на пенной вечеринке передали в суд в Костанайской области

Сегодня, 20:47
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Завершено расследование громкого уголовного дела о гибели девочки на пенной вечеринке, организованной акиматом Узункольского района Костанайской области. Материалы переданы в суд, сообщает BaigeNews.kz.

"Действия обвиняемого лица квалифицированы по статье 306 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщили в прокуратуре района.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до восьми лет.

Уголовное дело с обвинительным актом поступило в Узункольский районный суд.

Напомним, инцидент произошёл 25 августа на центральной площади села Узунколь. Девятилетнюю девочку ударило током во время вечеринки, которую устроил сельский акимат в честь Дня молодёжи. Ребёнку оказали первую помощь и экстренно госпитализировали в больницу, где девочка скончалась.

За отсутствие надлежащего контроля акима Узункольского района привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. От занимаемых должностей освободили замакима района и руководителя отдела, которые были ответственными за организацию мероприятия.

 

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