Пострадавшая от удара током на пенной вечеринке девочка скончалась в Костанайской области

Скончалась девятилетняя девочка, которая получила удар током во время пенной вечеринки в Костанайской области. Она провела в коме девятнадцать дней и умерла в больнице 12 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Девятилетняя девочка, которая получила удар током во время пенной вечеринки в Костанайской области, скончалась. Информацию о смерти ребёнка подтвердил главный врач детской областной больницы Нурлан Ержанов.

Напомним, инцидент произошёл 25 августа на Центральной площади села Узунколь. Девочку ударило током во время пенной вечеринки, которую устроил сельский акимат в честь Дня молодежи. Ребёнку оказали первую помощь и экстренно госпитализировали в больницу.