Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области
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В посёлке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар током во время празднования Дня молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Massaget.kz, на центральной площади посёлка в честь праздника 25 августа устроили пенную вечеринку, на которой и пострадал ребёнок.
По этому поводу высказались представители департамента полиции Костанайской области.
"Полиция начала судебное расследование по этому факту. На месте происшествия девочке была оказана неотложная медицинская помощь. Пострадавшую доставили в районную больницу", — сообщили в департаменте полиции.
Начато досудебное расследование проводится по пункту 2 статьи 306 УК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Представители департамента полиции отметили, что по данному факту проводятся следственные мероприятия, назначена необходимая экспертиза.
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