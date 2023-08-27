Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

В посёлке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар током во время празднования Дня молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Massaget.kz, на центральной площади посёлка в честь праздника 25 августа устроили пенную вечеринку, на которой и пострадал ребёнок.

По этому поводу высказались представители департамента полиции Костанайской области.

"Полиция начала судебное расследование по этому факту. На месте происшествия девочке была оказана неотложная медицинская помощь. Пострадавшую доставили в районную больницу", — сообщили в департаменте полиции.

Начато досудебное расследование проводится по пункту 2 статьи 306 УК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Представители департамента полиции отметили, что по данному факту проводятся следственные мероприятия, назначена необходимая экспертиза.