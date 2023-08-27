  • 27 Августа, 14:49
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

Сегодня, 13:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кад из видео Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
187
Фото: кад из видео

В посёлке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар током во время празднования Дня молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Massaget.kz, на центральной площади посёлка в честь праздника 25 августа устроили пенную вечеринку, на которой и пострадал ребёнок.

По этому поводу высказались представители департамента полиции Костанайской области. 

"Полиция начала судебное расследование по этому факту. На месте происшествия девочке была оказана неотложная медицинская помощь. Пострадавшую доставили в районную больницу", — сообщили в департаменте полиции.

Начато досудебное расследование проводится по пункту 2 статьи 306 УК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Представители департамента полиции отметили, что по данному факту проводятся следственные мероприятия, назначена необходимая экспертиза.

Видео: youtube.com/@MNEWS-rx2db

Самое читаемое

Наверх