  • 30 Августа, 17:48
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Замакима района уволили после удара девочки током на пенной вечеринке в Костанайской области

Сегодня, 16:18
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: BaigeNews.kz

Заместитель акима Узункольского района уволили после удара девочки током на пенной вечеринке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".

"В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата", - сообщил заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев.

Напомним, в посёлке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар током во время празднования Дня молодёжи. 

 

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