Замакима района уволили после удара девочки током на пенной вечеринке в Костанайской области
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
166Фото: BaigeNews.kz
Заместитель акима Узункольского района уволили после удара девочки током на пенной вечеринке в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".
"В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата", - сообщил заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев.
Напомним, в посёлке Узунколь Костанайской области девятилетняя девочка получила удар током во время празднования Дня молодёжи.
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