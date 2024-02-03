Ещё два афтершока на территории Китая за час зарегистрировали казахстанские сейсмологи
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За один час сеть сейсмических станций зафиксировала два землетрясения: в 274 и 278 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Оба раза подземные толчки регистрировались на территории Китая. Казахстанцы же землетрясений не ошутили. Как отмечают сесмологи, это афтершок.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 3 февраля 2024 года в 19 час 26 мин 24 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение с эпицентром 274 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Энергетический класс землетрясения 11.1.
Магнитуда MPV 4.9", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".
Другое землетрясение зарегистрировано в 19:44. Сообщается, что эпицентр расположен в 278 км на юго-восток от Алматы, также на территории Китая.
"Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.3", — уточняют сейсмологи.
Напомним, казахстанские сейсмостанции продолжают регистрировать афтершоки на территории Китая и Кыргызстана.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
Ранее в МЧС подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.
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